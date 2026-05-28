As Cidades e a Água

De manhã cedo, junto às termas, o ar de Caldas da Rainha tem um cheiro difícil de explicar. Não é apenas enxofre nem vapor. É um cheiro antigo, húmido, quase mineral, como se a cidade continuasse a nascer da terra todas as manhãs.

Há cidades construídas sobre estradas. Outras sobre muralhas. No Oeste, muitas nasceram da água.

Ela está no mar que desenha a costa e dita o humor das estações. Nas ondas que transformaram Nazaré e Peniche em lugares reconhecidos muito para lá da geografia portuguesa. Nas marés da Lagoa de Óbidos, nos portos, nas chuvas de inverno, nas mãos salgadas de quem regressa da pesca antes do amanhecer. Está também no sal que se prende às paredes e na humidade persistente das casas voltadas ao Atlântico.

A água raramente desenha apenas aquilo que vemos.

Durante séculos, foi ela que decidiu onde as pessoas paravam, trabalhavam e permaneciam. As águas termais atraíam corpos cansados e criavam vida à sua volta: hospedarias, comércio, encontros, rotina. Caldas cresceu assim — não por estratégia urbana, mas porque alguém parou diante de uma nascente e outros vieram depois.

Muito antes de ser cenário, a Lagoa de Óbidos foi necessidade. Durante anos, chegou primeiro às redes de pesca, às cozinhas e às mãos antes de chegar às fotografias. Ainda hoje permanece escondida nas receitas da região: nas enguias, nos mariscos, nos arrozes lentos cozinhados em família. Quem vive perto da água aprende devagar a linguagem das marés.

Talvez por isso seja difícil separar Portugal da água. Mesmo longe da costa, o país continua a pensar-se através dela: nos rios que organizam cidades, nas memórias de partida, nos mapas abertos sobre o Atlântico. Há geografias que vivem voltadas para dentro. A nossa habituou-se cedo ao horizonte.

E talvez seja isso que torna as cidades do Oeste diferentes. O vento altera as ruas, o inverno transforma as praias, a humidade entra pelas casas e o mar impõe diariamente a ideia de movimento. Mesmo quando tudo parece imóvel, há sempre qualquer coisa a deslocar-se: a maré, a luz, o nevoeiro, o cheiro do oceano trazido pelo fim da tarde.

Só que a água nunca foi apenas promessa.

O mar dá e retira. Atrai visitantes e corrói arribas. Sustenta cidades inteiras e invade margens no inverno. Quem cresce perto dele aprende cedo essa instabilidade — essa ideia de que nada verdadeiramente vivo permanece imóvel.

Talvez por isso as cidades do Oeste tenham sempre alguma inquietação.

Porque, no fim, a água nunca desenhou apenas a paisagem.

Desenhou o tempo das vidas, o ritmo das ruas e o vapor que ainda sobe das termas nas manhãs frias de Caldas.

- publicidade -