Poderá ser demasiado leite?

Carolina Mendes de Oliveira e Raquel Carreira

Pediatria, ULSO-Hospital de Caldas da Rainha.

O leite é a fonte exclusiva de alimentação de um bebé saudável até aos 4-6 meses de idade, quando podem iniciar a diversiﬁcação alimentar. A partir desse momento, ainda que complementado com a introdução de alimentos sólidos na dieta, deve manter-se a principal fonte nutritiva até aos 12 meses de vida.

Até aqui, falamos de leite materno ou fórmulas infantis. O leite materno é rico em macro e micronutrientes necessários para um desenvolvimento psicomotor adequado e a sua constituição é dinâmica, acompanhando as necessidades do bebé nos primeiros meses de vida.

A partir dos 12 meses de idade, pode ser introduzido na dieta o leite de vaca. O leite de vaca é uma fonte de cálcio e proteínas importante, mas que deve ser complementada com uma dieta equilibrada e variada.

E quando o leite de vaca é oferecido em excesso?

A quantidade máxima de leite de vaca recomendada para crianças com mais de 1 ano é de 500 mL por dia. Quando este valor é excedido, há um maior risco de desenvolver anemia por falta de ferro, uma vez que o leite de vaca tem baixo teor e baixa biodisponibilidade de ferro, além de poder inibir a sua absorção de outros alimentos.

Para além disso, o consumo excessivo de leite de vaca está associado a um maior risco de obesidade, pelo seu elevado teor proteico e em ácidos gordos saturados.

Acrescentar que não deve ser oferecido antes dos 12 meses de idade, por um impacto superior na absorção de ferro e pela possibilidade de perdas intestinais de sangue.

Assim, o leite é a principal fonte nutritiva das crianças e assim se deve manter, pelos seus inúmeros benefícios para a saúde, principalmente nos primeiros meses de vida. Contudo, a partir do momento em que a dieta é diversiﬁcada, esta deve ser variada e equilibrada, garantindo um aporte adequado de macro e micronutrientes às crianças, sem sobrecarregar o leite na dieta.