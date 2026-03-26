Redes sociais: o conteúdo é rei, mas a consistência é rainha

Maria Ventura

Co-fundadora @ Dois Meios

Criar conteúdo para redes sociais tornou-se uma das formas mais comuns de marcar presença no digital. Mas, no meio de tantas publicações, tendências e formatos, há uma ideia que continua a fazer toda a diferença: não basta criar conteúdo bom, é preciso criar conteúdo de forma consistente.

Uma publicação bem conseguida – o tão almejado conteúdo viral – pode gerar atenção momentânea. Pode ter muitas visualizações, muitos gostos e até algum impacto imediato. Mas, por si só, raramente constrói algo duradouro. O que constrói reputação ao longo do tempo é a consistência.

Num ambiente onde o algoritmo muda com frequência, há algo que pouco muda: o comportamento humano. As pessoas confiam naquilo que é previsível, reconhecível e coerente. Confiam em marcas que aparecem com regularidade, que mantêm uma linha de comunicação clara, coerente e consistente, isto é; que não desaparecem durante semanas para depois voltarem de forma inconstante e desorganizada.

Para uma PME, ser consistente não tem de significar publicar todos os dias. Significa, acima de tudo, estar presente com critério, estratégia e regularidade. Publicar duas ou três vezes por semana, ou até uma vez, pode ser mais do que suficiente. Contando que haja consistência na mensagem, no tom e na qualidade a frequência é o menos.

Na prática, isso traduz-se em algo simples: é preferível um bom conteúdo por semana, pensado e alinhado com a identidade da marca, do que várias publicações feitas sem critério, apenas para “picar o ponto”.

É aqui que entra a importância de um plano de conteúdos, quase como um plano editorial adaptado às redes. Mais do que um calendário, é uma ferramenta de foco que ajuda a organizar ideias, antecipar temas, evitar decisões de última hora e garantir que a comunicação segue um fio condutor, uma linha lógica, estruturada e consistente ao longo do tempo.

E aqui a mensagem a sublinhar é esta: a consistência mantém a marca presente na memória do público. E no digital, ser lembrado é meio caminho andado para ser escolhido. ■