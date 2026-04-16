Barco de pesca lançado à água no Porto de Peniche foi para Sesimbra

Investimento de 1,3 milhões representa nova etapa para os Estaleiros Navais de Peniche

“Beatriz Paulo” é o nome da embarcação de pesca do cerco que esta terça-feira, 14 de abril, foi lançada à água no Porto de Peniche, num momento solene que se revestiu de uma grande importância para os Estaleiros Navais de Peniche, S. A., tendo simbolizado mais um importante etapa e contributo para o setor marítimo. O barco, com 22,5 metros de comprimento e um motor de 600 cv a gasóleo, representa um investimento de 1,3 milhões de euros, contou com financiamento de 33% do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

Adquirido por uma família de pescadores de Sesimbra, é o segundo barco construído pela empresa naval penicheira, depois do “Sebastião Paulo”, no ano passado, essencialmente para a pesca da sardinha, carapau e cavala. Aliás, os nomes dos dois barcos são dos avós dos armadores, tendo os filhos e netos prosseguido com a atividade piscatória. Ambos têm a particularidade de terem recebido grande parte dos equipamentos dos anteriores barcos, já com mais de três décadas de uso e construídos em madeira, que foram, entretanto, destruídos. As novas embarcações, ambas com 16 tripulantes, foram construídas em fibra, que é mais durável, tem uma manutenção com baixo custo-preço, mais leve, mais económica e mais vantajosa no tocante à poluição. Para além da nova estrutura, levou algumas bombas novas e sistemas elétricos totalmente de raiz. Para o armador e mestre Sérgio Ribeiro, a atividade pesqueira atravessava um bom momento até ao recente aumento do custo dos combustíveis. “O custo de gasóleo está a ‘rebentar’ com a gente. É o nosso principal problema”, lamenta.

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O ‘bota-abaixo’ do ‘Beatriz Paulo’ e do ‘Sebastião Paulo’ representa o culminar do processo de viragem para a atividade dos Estaleiros Navais de Peniche, que celebra 33 anos de vida.

Este momento solene revestiu-se de especial significado para a administração e trabalhadores dos ENP, simbolizando mais uma etapa importante na atividade e contributo para o setor marítimo. De acordo com o administrador Frederico Fernandes, o acordo feito em 2024, “virou a página de um período de dificuldade que estávamos a atravessar”. Na altura com 48 funcionários, hoje a empresa tem ao serviço 98, o que representa a dinâmica que a empresa está a atravessar. “A outra diferença foi a confiança do mercado português, porque já há muitos anos apenas trabalhávamos e construímos para o mercado angolano ou africano. E neste momento estamos a trabalhar para Portugal e para a Europa”, revelou o responsável à Gazeta. Em fase final de construção está um catamarã para transporte de passageiros em Malta, para ser entregue em março de 2027, para além da produção de embarcações para o setor da defesa europeia. Na calha está também mais duas embarcações para a pesca: uma de 24 metros para Vila do Conde e outra de 30 metros para Angola.

À cerimónia de batismo associaram-se vários responsáveis, como o presidente da Câmara Municipal de Peniche, Filipe Sales, a diretora-geral da Política do Mar, Marisa da Silva, e de um representante do secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, o seu adjunto José Carlos Santos, que destacou que esta cerimónia “representa um importante sinal de confiança no futuro do setor das pescas” e “também um excelente exemplo de cumprimento do PRR”. Já o autarca penichense deixou garantias nesta cerimónia que “Peniche vai reafirmar-se como a capital da onda” e, num momento em que falamos cada vez mais de uma economia azul, de inovação e de sustentabilidade, projetos como o Smart Ocean e o futuro Parque de Ciência e Tecnologia do Mar “vão trazer novas oportunidades, novos desafios e novas exigências, pelo que estou absolutamente convicto que os Estalagens Navais de Peniche serão parte ativa desse caminho”.