Empreendedores viveram dia imersivo nas Caldas

Visita a projetos, conversa de Impacto e jantar com líderes locais marcaram o programa

A inovação social e o empreendedorismo estiveram em destaque nas Caldas com a realização, a 11 de abril, de um dia imersivo dedicado aos participantes do programa de aceleração Shift Happens. A iniciativa, promovida pelo Prontos. em parceria com a Ponte hub proporcionou aos empreendedores uma jornada de aprendizagem, partilha e trabalho em rede.

A tarde começou com uma visita pedonal “estratégica” pelo centro, focada em projetos com forte impacto na cidade. Entre os locais visitados esteve a Gazeta das Caldas, onde os participantes tiveram um contacto direto com a história da imprensa local e a ligação deste jornal à comunidade. De seguida, no Centro Comercial Avenida, ficaram a conhecer a missão e trajetória do projeto Prontos, terminando o périplo na Loja do Sr. Jacinto, com visita à loja centenária e símbolo do comércio tradicional caldense.

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A comitiva reuniu-se na Impact Village para uma Impact Talk subordinada ao tema “Diversidade no Financiamento de Impacto”. A conversa contou com um painel de especialistas, composto por José Pedro Soares (Banco Montepio) e Rita Santos (Dni Group), onde foram abordadas opções reais de financiamento para projetos com e sem fins lucrativos. De acordo com Rui Vieira, fundador do Prontos Impact Village, a sessão foi desenhada para promover ligações úteis e dotar os empreendedores de ferramentas práticas para a sustentabilidade dos seus negócios, tendo sido aberta à cidade e contando com lotação esgotada.

O evento encerrou no espaço 1988, com o Dinner with Leaders, que juntou cerca de 60 pessoas, num momento de networking que serviu como ponto de encontro entre a comunidade empreendedora e figuras de relevo da região. O evento contou com a presença institucional do presidente da Câmara das Caldas da Rainha, “reforçando o apoio da autarquia ao ecossistema de inovação social que o programa Shift Happens está a consolidar na região”, explicou o empreendedor, acrescentando que também celebraram, juntos, o prémio de Cidade Vibrante, recebido pela União Europeia, e deram o “pontapé de saída” aos jantares com líderes na cidade.

“Este tipo de iniciativas são fundamentais para criar pontes entre quem cria impacto e quem detém o conhecimento e os recursos para o escalar”, explicou Rui Vieira, que considera a mesa o lugar certo para se discutirem ideias. “Crescemos a aprender a ser bons funcionários, mas em determinada altura percebemos que precisamos de empreender e esta sala hoje está cheia de pessoas que empreendem na nossa cidade! Estou muito feliz por isso!”, manifestou.