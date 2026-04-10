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Bombeiros da Nazaré adquirem novo veículo de combate a incêndios

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Redação
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A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Nazaré apresentou um novo Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI), que permitirá reforçar a proteção da população, anunciou hoje a instituição.

Os Bombeiros da Nazaré, que não tinham um VFCI novo no quartel há 40 anos, comunicaram que adquiriram a viatura no âmbito do programa CENTRO 2030, representando um investimento de 244.300 euros, comparticipado em 85% por fundos europeus e com apoios comunitários que se traduzem “num importante contributo para a modernização dos meios de resposta dos bombeiros da Nazaré”.

O presidente da Associação Humanitária, José Sales, sublinhou a importância deste veículo “em tempos [em] que o risco mudou” com “fenómenos extremos a intensificarem-se”.

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A apresentação da viatura decorreu no Monte de São Bartolomeu, local recentemente afetado pela tempestade Kristin.

Lusa

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