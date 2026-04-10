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Caldas: Homem de 21 anos em prisão preventiva por tráfico de drogas

Por
Redação
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Guarda Nacional Republicana apreende 533 doses de canábis e 910 euros em numerário durante busca domiciliária

O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem de 21 anos por tráfico de estupefacientes, no dia 7 de abril, no concelho de Caldas da Rainha. O detido ficou em prisão preventiva, decretada na sequência do primeiro interrogatório judicial, realizado a 9 de abril, no Tribunal Judicial de Leiria.

A detenção ocorreu no âmbito de diligências de investigação criminal do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) das Caldas da Rainha. Os militares localizaram e intercetaram o suspeito, tendo, no seguimento efetuado uma busca domiciliária. Durante a operação, as autoridades apreenderam 533 doses de canábis, três doses de cocaína, 910 euros em numerário e diversos utensílios destinados ao corte e embalamento de produtos estupefacientes.

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O detido já possuía antecedentes criminais por roubo, ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes, tendo sido alvo de detenções anteriores pelo mesmo ilícito nos meses de maio e dezembro do ano passado. A ação policial contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Caldas da Rainha.

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