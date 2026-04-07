Detidos por assalto a jovens nas Caldas

Dois homens, de 19 e 21 anos de idade, foram detidos pela PSP nas Caldas, no dia 4 de abril, pela prática do crime de roubo, com recurso a violência e ameaça com armas brancas.

“A intervenção policial ocorreu na sequência de um roubo registado junto ao Jardim da Água, na cidade de Caldas da Rainha, tendo como vítimas dois jovens, de 17 e 19 anos de idade”, explicou a força policial, esclarecendo que “de acordo com os elementos apurados, as vítimas foram abordadas por um grupo de cinco a seis indivíduos, que recorreram a agressões físicas e à exibição de armas para consumar o roubo”.

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Durante a ação, os suspeitos desferiram agressões nas vítimas, provocando escoriações, e utilizaram armas brancas para as intimidar, tendo um dos indivíduos “apontado uma faca de grandes dimensões ao pescoço de uma das vítimas”. Foi ainda relatada “a exibição de uma arma semelhante a arma de fogo, cujo cano terá sido encostado à cabeça de uma das vítimas, aumentando o grau de ameaça e coação”.

Na sequência do alerta, foram de imediato desencadeadas diligências policiais, tendo sido possível, pouco tempo depois, “localizar um grupo de indivíduos junto à Biblioteca Municipal de Caldas da Rainha”. No local “foram intercetados quatro suspeitos, sendo que dois deles se encontravam na posse de parte dos bens subtraídos, bem como de duas armas brancas utilizadas na prática do crime”.

Estes dois suspeitos foram detidos, tendo os restantes indivíduos sido libertados, por não ter sido possível, naquele momento, estabelecer ligação direta ao ilícito, nem localizar a arma de fogo alegadamente utilizada.

A intervenção policial permitiu recuperar parte dos bens furtados, designadamente um telemóvel, uma carteira, um casaco e um par de ténis. Permanecem por recuperar outros bens, incluindo peças de vestuário, óculos, cartões bancários e dinheiro, estimando-se o valor global do prejuízo em cerca de 2000 euros.

Os detidos, possuem já antecedentes criminais pela prática de crimes contra as pessoas e contra a propriedade.

Após a detenção, “os suspeitos foram conduzidos à Esquadra de Caldas da Rainha, onde permaneceram até serem presentes, no dia 4 de abril, ao Tribunal de Turno para primeiro interrogatório judicial. Posteriormente, foram restituídos à liberdade, tendo sido notificados para nova comparência judicial no dia 6 de abril, para aplicação de medidas de coação”, refere a PSP, notando que “o Comando Distrital de Leiria da PSP reafirma o seu compromisso no combate à criminalidade violenta, atuando de forma rápida e eficaz na proteção das vítimas e na responsabilização dos autores, contribuindo para o reforço da segurança e tranquilidade públicas”, concluem.