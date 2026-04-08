Homem de 45 anos detido na Nazaré por resistência e injúrias

Um homem de 45 anos foi detido no passado dia 4 de abril na Nazaré, pela prática dos crimes de injúrias agravadas, tentativa de agressão, resistência e coação sobre agentes da Polícia de Segurança Pública.

A detenção ocorreu em flagrante delito, durante a noite, quando uma equipa de patrulhamento da PSP se encontrava na via pública a sinalizar um derrame de combustível, resultante de um acidente de viação já resolvido, informou a força policial.

Durante esta intervenção, o homem terá abordado inesperadamente os polícias, “adotando um comportamento agressivo e proferindo diversas injúrias dirigidas aos agentes. Apesar de ter sido advertido, por várias vezes, para cessar tal conduta, o homem persistiu numa atitude hostil e provocatória”, acrescenta a PSP.

- publicidade -

Perante a continuidade do comportamento e o risco de escalada para agressão física, “foi-lhe dada voz de detenção, tendo sido necessário proceder à sua algemagem, com recurso à força estritamente necessária, para garantir o controlo da situação e a segurança dos intervenientes”, refere a mesma fonte.

Mesmo após a detenção, o homem manteve o comportamento agressivo, quer no transporte para a esquadra, quer no interior da mesma, acabando por ser colocado numa cela de detenção até ser presente à autoridade judiciária, ato após o qual foi restituído à liberdade ao abrigo de suspensão provisória do processo, com pagamento de 800 euros ou a prestação de 100 horas de trabalho comunitário.