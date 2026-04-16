Fundo Ambiental apoia obras de emergência no Oeste

Ministra do Ambiente assinou, na Azambuja, contratos-programa de um milhão de euros com sete municípios destinos

Foram sete os municípios do Oeste que receberam pouco mais de um milhão de euros para intervenções de emergência em rios e diques afetados pelas tempestades deste ano, no âmbito dos 26 contratos programa assinados com a APA – Agência Portuguesa do Ambiente durante uma cerimónia realizada na Azambuja, no passado dia 9, com a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Estes apoios fazem parte de um pacote global de 35 milhões de euros financiados pelo Fundo Ambiental dirigido a cerca de 40 municípios.

O Município de Óbidos foi, entre as autarquias oestinas, a quem coube a maior fatia: 425 mil euros. Seguiram-se Torres Vedras (154.100 euros), Caldas da Rainha (160 mil), Alenquer (150 mil), Sobral de Monte Agraço (95 mil), Peniche (50.400) e Nazaré (12.500).

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Há um compromisso dos autarcas de que as obras contempladas nos relatórios entregues à APA “têm que avançar rapidamente”, destacou na ocasião Maria da Graça Carvalho, para que possam garantir a segurança às populações afetadas com as intempéries.

Para o autarca obidense Filipe Daniel, a verba permitirá financiar a reabilitação de um troço de quatro quilómetros de um talude do rio Arnoia “que foi completamente dizimado”. A vice-presidente da Câmara de Peniche, Cristina Leitão, revelou que parte desta verba já foi utilizada numa situação de emergência na altura das ocorrências, “sendo que a restante será para consolidar margens no rio de São Domingos e no rio de Ferrel”. Já o vice-presidente caldense Joaquim Beato, também presente na cerimónia, revelou à Gazeta das Caldas que o apoio concedido refere-se à reparação de uma vala na zona de A-dos-Francos: “É uma situação pontual porque o que temos identificado é muito mais, pelo que [o protocolo] não corresponde às necessidades”.

Estes investimentos foram considerados, pela APA, como os mais urgentes, sendo que os restantes vão ser financiados pelo PTRR, o programa estratégico do Governo criado para responder aos danos causados pelas tempestades e inundações deste ano e que colocaram os 12 concelhos do Oeste abrangidos pelo estado de calamidade pública.

Para breve estará a vinda à região Oeste da ministra do Ambiente, segundo assegurou a própria à Gazeta das Caldas, acompanhada pelo presidente da APA, Pimenta Machado, para visitar as arribas no litoral mais afetadas com as intempéries. “Já fizemos todo o levantamento e há um relatório da APA com todos os projetos identificados”, disse, estando reservado para estas obras verbas do Fundo de Coesão, no valor de 174 milhões em todo o país.