Governo prolonga situação de calamidade até 8 de fevereiro

A situação de calamidade vai ser prolongada em Portugal Continental até 08 de fevereiro, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Luís Montenegro falava no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que durou cerca de três horas e decorreu na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa).

A situação de calamidade tinha sido decretada pelo Governo na quinta-feira com efeitos entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de hoje para cerca de 60 municípios.

Com 13 ministros sentados nas duas primeiras filas da Sala da Lareira – as restantes foram reservadas à comunicação social -, Montenegro partilhou as principais decisões relativamente à evolução da situação decorrente da passagem por Portugal da depressão Kristin.

“Em primeiro lugar, decidimos prolongar até ao próximo dia 8 de fevereiro a situação de calamidade. Quer isto dizer que se mantém em vigor todas as áreas de coordenação operacional e bem assim as medidas que agilizam procedimentos para enfrentarmos situações de adversidade climatérica que ainda temos pela frente”, explicou.

No dia 08 de fevereiro, próximo domingo, realiza-se a segunda volta das eleições presidenciais, disputada entre António José Seguro e André Ventura.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

*com agência Lusa