Óbidos integra Associação Internacional das Cidades Educadoras

Município junta-se a rede de mais de 500 cidades focada na educação como eixo de desenvolvimento local e participa em encontro nacional na Covilhã

O Município de Óbidos formalizou a sua integração na Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE). Esta rede engloba mais de 500 cidades distribuídas por 35 países, tendo como objetivo central a utilização da educação como eixo estratégico para o desenvolvimento local.

A adesão permite ao concelho o acesso a formação especializada, seminários, congressos, visitas de estudo e a um banco internacional de práticas em gestão pública. Segundo os princípios da Carta das Cidades Educadoras, a associação orienta-se pela educação ao longo da vida, inclusão, sustentabilidade, acesso à cultura, participação cidadã e coesão social.

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A autarquia estabelece como meta “alargar a intervenção educativa para lá do ambiente estritamente escolar”.

Como primeira ação oficial enquanto membro, Óbidos esteve representado no Encontro da Rede Portuguesa das Cidades Educadoras, que decorreu na Covilhã. A reunião permitiu o diálogo e a cooperação entre os vários municípios nacionais integrantes da rede, com o intuito de estruturar políticas focadas no crescimento, cidadania e desenvolvimento das respetivas comunidades.