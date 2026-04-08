Nazaré Euro Winners Cup em futebol de praia pelo décimo ano consecutivo

A Nazaré vai receber a Euro Winners Cup de futebol de praia pelo décimo ano consecutivo. A competição internacional, que reúne equipas masculinas e femininas europeias, decorre entre os dias 5 e 14 de junho no Estádio do Viveiro Jordan Santos.

A organização e realização do evento desportivo resultam de um acordo tripartido entre o Município da Nazaré, a empresa municipal Nazaré Qualifica e a entidade internacional Pro Beach Soccer, responsável pela gestão da prova.

O torneio junta os clubes europeus com melhor classificação na modalidade.

Apara a autarquia nazarena, a competição funciona como um fator de dinamização económica e turística para a região, contribuindo para a projeção internacional do município.

