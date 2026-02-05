Cultura Aprender “a desenhar o tempo” na Biblioteca Por Natacha Narciso - 5 de Fevereiro, 2026 0 6 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Ana Margarida Matos coordenou a oficina de banda desenhada que contou com 18 participantes Autora de banda desenhada esteve nas Caldas e ensinou perto de 20 participantes a retratar o tempo Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -