Caldas travado pelos leões na Serra da Estrela

Serranos foram mais eficazes, somaram a segunda vitória nesta fase da prova

O Caldas voltou a sair da Covilhã sem pontos, ao perder por 1-0 num jogo equilibrado e decidido num dos raros momentos de eficácia da equipa da casa.

Depois da vitória na ronda inaugural, os pelicanos procuravam dar continuidade ao bom momento, mas encontraram uma partida fechada e com poucas oportunidades durante a primeira parte.

O Sp. Covilhã teve mais bola, mas foi o Caldas a mostrar melhor critério nas aproximações à área contrária, mas, quer de um lado, quer do outro, ia faltando critério na tomada de decisão para criar perigo e os defesas iam-se superiorizando aos avançados.

O jogo parecia encaminhar-se para o intervalo sem história quando, aos 36 minutos, surgiu o lance que acabou por decidir a partida. Uma boa combinação pela direita terminou com um cruzamento atrasado e André Liberal a finalizar com precisão, no primeiro remate enquadrado dos serranos.

O Caldas respondeu com um remate de João Tarzan (40’) que foi a melhor oportunidade dos pelicanos na primeira parte, mas saiu ao lado.

Em desvantagem, o Caldas reagiu e regressou do intervalo com outra atitude. Com alterações ao intervalo para dar mais presença no ataque, a equipa de João Aguiar entrou mais pressionante, mais subida no terreno e passou largos períodos instalada no meio-campo adversário. João Tarzan e Gonçalo Barreiras, logo no primeiro minuto, deram os primeiros sinais, mas não conseguiram bater Galil.

Os pelicanos somaram cantos, livres laterais e remates condicionados, mas esbarraram sempre numa defesa organizada e num guarda-redes atento. Exemplo foi outro lance perigoso, ao minuto 61. Boa iniciativa individual de Dani Fernandes pela esquerda e a derivar para o meio, o remate saiu desviado por um defesa para canto.

Do outro lado, o Sp. Covilhã foi gerindo a vantagem e, com as substituições, voltou a equilibrar o jogo, apostando nas transições rápidas.

Os serranos ficaram mesmo perto do segundo golo em duas situações de perigo, uma delas negada por uma grande defesa de Wilson (72’). O Caldas ainda tentou um forcing nos minutos de compensação, com a equipa subida e a bancada visitante a puxar, mas faltou definição no último terço.

Num encontro de números equilibrados e decidido em detalhe, o Caldas paga a falta de eficácia ofensiva e de concentração num momento defensivo. Apesar da derrota, a resposta na segunda parte deixou sinais positivos para a luta que se segue nesta exigente fase de manutenção.