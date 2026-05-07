InícioDesportoComo o jornalismo influencia as nossas escolhas quotidianas
DesportoOpinião

Como o jornalismo influencia as nossas escolhas quotidianas

Editor 1
Editor 1

-

4
0

David Vieira Técnico de Comunicação Raramente pensamos nisso, mas quase todas as decisões que tomamos, do que compramos, ao que votamos, do que admiramos ao que tememos, são influenciadas pela informação que recebemos. O jornalismo, quando é sério e responsável, ajuda-nos a compreender o mundo. Quando falha, ou se deixa capturar por interesses, distorce-o. E […]

Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas.
Se já for assinante, inicie sessão no nosso site.
Se ainda não é assinante,
aproveite a Campanha do Centenário
Assinar a Gazeta
* com as condições especiais da Campanha do Centenário
Artigo anterior
Miguel Cainac vence Nadador Completo
Próximo artigo
Giro d’Italia arranca esta sexta-feira sem João Almeida mas com António Morgado em estreia
Editor 1
Editor 1

ARTIGOS RELACIONADOS

- Advertisment -

Edição #5642

Capa da Semana


VER CAPA


INICIAR SESSÃO

Acesso exclusivo a assinantes