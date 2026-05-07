Como o jornalismo influencia as nossas escolhas quotidianas

David Vieira Técnico de Comunicação Raramente pensamos nisso, mas quase todas as decisões que tomamos, do que compramos, ao que votamos, do que admiramos ao que tememos, são influenciadas pela informação que recebemos. O jornalismo, quando é sério e responsável, ajuda-nos a compreender o mundo. Quando falha, ou se deixa capturar por interesses, distorce-o. E […]
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