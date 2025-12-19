Continua o calvário do Caldas, que esta sexta-feira somou a quinta derrota consecutiva na Liga 3, uma série que só tem pelo meio como ponto positivo a eliminação do Tondela para a Taça de Portugal. A U. Santarém estendeu o mau momento do Caldas, numa daquelas partidas em que o resultado é dissonante com o que passou em campo. Para o Caldas segue-se novamente a Taça de Portugal, esta terça-feira com o Sp. Braga, partida que pode ser positiva para os pelicanos, pelo menos para passarem uns dias com a cabeça noutra competição

O pior que podia ter acontecido ao Caldas nesta partida, aconteceu, sofrer um golo muito cedo. Foi um livre lateral à direita, ainda longe da área, a bola foi colocada no sítio certo, houve um cacho de defensores do Caldas que saltou junto, mas não chegou à bola, e Pedro Pereira quase não precisou de saltar para cabecear para o golo.

Era o pior que podia ter acontecido porque se a U. Santarém não tivesse pensado numa postura mais defensiva, passou a fazê-lo.

O Caldas respondeu com vigor e atitude, disso não podem ser apontados os jogadores. Viu-se um Caldas intenso na recuperação de bola, na pressão defensiva, jogadores a trocarem a bola com rapidez e a procurarem a linha de fundo, com objetividade que nem sempre se vê. No entanto, não era o dia.

Ao minuto 10, num canto, Edu cabeceou à barra, o ressalto deixou a bola no meio de uma multidão, mas foi um escalabitano que conseguiu despachar a bola dali.

À impetuosidade do Caldas o Santarém respondia com rigor defensivo e um guarda-redes seguro nas saídas dos postes. Apesar de perder algum fôlego, normal dado a intensidade dos primeiros 25 minutos, o Caldas voltou à carga no final do primeiro tempo e voltou a estar perto do empate. Os centrais chegaram primeiro a dois cruzamentos perigosos dos dois alas, Edu e Ricky. Num canto, Hidalgo teve uma rara saída em falso, Edu ganhou nas alturas mas a bola saiu ao lado.

O resultado ao intervalo tinha sabor a injustiça para os pelicanos, mas ia ficar pior, como diz a famigerada Lei de Murphy. Numa baliza, novamente num canto (o Caldas teve 11 no jogo contra um dos ribatejanos) o remate de Tarzan encontrou o corpo de um adversário e foi para fora. Na outra, cinco minutos depois, aquilo que poderia ser uma tentativa de remate ou um cruzamento de Bruno Ventura desviou nas costas de Duarte Maneta e traiu Wilson para o 0-2.

O golo foi um quebra-confiança para os pelicanos. José Vala ainda procurou sacudir a equipa com sangue novo, David Lopes voltou a entrar com sede de remate, mas sempre com defesas a desviarem a bola da baliza. Ainda houve uma assistência de Ewandro para Farinha, com o camisola 25 a rematar rasteiro em contrapé, a rasar o poste. E ainda a terminar, Duarte Maneta, outra vez num canto, acertou no poste.

É um momento difícil de explicar para o Caldas, que há 14 anos não perdia cinco vezes seguidas para o campeonato. Nos últimos dois encontros a equipa teve futebol, mas não teve golo e essa pressão sente-se na equipa. Que o encontro com o Sp. Braga possa servir, seja qual for o resultado, para retirar essa pressão e o grupo possa fazer um reset e voltar aos bons resultados, porque nada está perdido.

CALDAS SC 0-2 U. SANTARÉM

Campo da Mata

Árbitro: Rui Madeira (AF Lisboa)

Árbitros assistentes: João Martins e Ricardo Santos

CALDAS SC: Wilson Soares, Zé Ricardo, Pipo (Ewandro Santos, 46’), Matheus Palmério, Ricardo Alexandre (Luís Farinha, 74’), Diogo Clemente, Gonçalo Chaves (Zé Gata, 65’), Duarte Maneta, Edu Monteiro (David Lopes, 65’), João Rodrigues (Cap.), Rui Carreira.

Suplentes não utilizados: Duarte Almeida, Yordy, Nuno Januário, Tiago Catarino.

Treinador: José Vala

Disciplina: cartão amarelo para Zé Ricardo (90’).

U. SANTARÉM: Hidalgo, João Ricardo, Pedro Pereira, Rodeia, Idrissa, Eberth (Bamba, 90’), Marco Grilo ( Cap.) (Noah, 90’+5’), Águas (Ventura, 46’), Nuno Reis, Castro (Tiago Madeira, 78’), David Monteiro.

Suplentes não utilizados: Pedro Teixeira, Tray Fuller, Rui Silva, Edu Marcante.

Treinador: Carlos Fernandes

Disciplina: cartão amarelo para Castro (76’), Eberth (90’), Hidalgo (90’+1’).

Golos: 0-1 Pedro Pereira (6’); 0-2 Ventura (55’).