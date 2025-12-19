O município das Caldas assinou ontem, dia 18 de dezembro, durante a celebração dos 30 anos da Associação para o Desenvolvimento de Peniche (ADEPE), o Termo de Aceitação com a Autoridade de Gestão do Programa MAR 2030 que permitirá avançar com o projeto “Aplicação de Plataforma para a prática de Desportos Náuticos”, na Foz do Arelho, financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA), através do programa MAR 2030, que apoia iniciativas de sustentabilidade, inovação, valorização dos recursos marinhos e reforço da resiliência das comunidades costeiras.

A cerimónia, que reuniu autarcas, representantes institucionais, empresários e agentes ligados à economia do mar, sublinhou o papel da ADEPE, ao longo de três décadas, na promoção do desenvolvimento económico, inovação e competitividade do território. Foram homenageadas várias personalidades pelos seus contributos ao longo destas três décadas.

Durante a sessão, o presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Vítor Marques, sublinhou que o apoio “permitirá acelerar projetos estruturantes e criar novas oportunidades económicas e sociais”. Já a representante da Autoridade de Gestão, Dina Ferreira, destacou que estes investimentos “reforçam o compromisso nacional com a economia azul, promovendo soluções inovadoras e sustentáveis que beneficiam diretamente as comunidades locais”.

A cerimónia, que foi encerrada pelo secretário de Estado do Mar e das Pescas, Salvador Malheiro, a salientar a importância da política de proximidade, contou ainda com a assinatura do protocolo de cedência do edifício da Nau dos Corvos, em Peniche, para criação de um centro interpretativo do mar.