António Marques

Técnico de Turismo

A próxima Revolução já começou e não é Ficção Científica.

A Inteligência Artificial (IA) permite que os sistemas técnicos complexos como os Robôs Humanoides percebam o ambiente que os rodeia, lidem com o que percebem e resolvam problemas, agindo no sentido de alcançar um objetivo específico.

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Da Guerra à Indústria, passando pelas mais diversas atividades, os Robôs estão a assumir funções humanas a uma velocidade inédita.

Os Robôs Humanoides possuem a estatura e a mobilidade de um adulto, uma estrutura física que inclui cabeça, tronco e membros, muitas vezes com uma riqueza de detalhes como expressões faciais.

O mercado de Robôs Humanoides está projetado para crescer significativamente nos próximos anos podendo atingir valores fenomenais de cerca de 40 mil milhões de Euros até 2035, prevendo-se a entrega de mais de 1,5 milhões de unidades.

A ideia de Robôs Humanoides virem a substituir humanos deixou de pertencer ao imaginário. Está a acontecer agora e nalguns casos, de forma tão rápida que já redefine sectores inteiros.

A China é o País mais avançado na robótica Humanoide, com aplicações em todos os campos sociais, na Saúde (hospital totalmente robotizado onde o único elemento humano é o pacienta) e pela primeira vez, Robôs Humanoides como guardas na fronteira com o Vietname ou como Polícias de transito.

Os Robôs encaminham os viajantes, falando várias línguas, e ajudam a evitar que as filas se misturem de forma caótica, dando instruções claras sobre documentos, bagagem ou controlos de segurança. Modelos semelhantes vão aparecer em aeroportos, feiras ou grandes Estações Ferroviárias.

Mas nesta Revolução Robótica até no Mundo Espiritual por mais incrível que pareça aconteceu o Milagre.

Os Budistas Sul Coreanos ordenaram um Robot simbolicamente como `Monge` numa cerimónia Religiosa de grande aparato e significado, um gesto que aproxima a tradição religiosa e inovação tecnológica.

Num ato que reacende questões sobre o papel da inteligência artificial na espiritualidade numa cerimónia que ocorreu terça-feira, (dia 5 de maio) num templo budista, em Seul, um Robô Humanoide do tamanho de um adulto, foi ordenado Monge.

Vestido com trajes monásticos, o Robô Humanoide imitou gestos humanos de devoção, e no final, recebeu um rosário budista – um gesto simbólico que marcou a sua integração na comunidade espiritual

Para a Ordem Jogye, a principal Escola do Budismo na Coreia do Sul, a iniciativa representa um ponto de partida para uma reflexão mais profunda, de que forma os Humanos e as Máquinas Humanoides, podem coexistir não apenas na sociedade, mas também no domínio espiritual.

Para já, fica a imagem insólita de um Robô Humanoide, em silêncio contemplativo, no interior de um templo – um símbolo de um futuro, cada vez mais presente, em que os caminhos da fé e tecnologia se começam a cruzar.