Visitar o Concelho de Caldas da Rainha

António Marques

Técnico de Turismo

A primavera é a estação do ano mais bela em Portugal onde a Natureza, com a sua paleta mágica pinta a paisagem de mil cores e a vida renasce por milagre fazendo-nos acreditar que vale a pena viver.

Os dias são mais longos e mais quentes e todos sentimos uma alegria imensa e uma vontade incontrolável de sair de casa para um passeio agradável.

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A Primavera sucedendo aos rigores climáticos do inverno, simboliza a renovação da vida, a beleza e a metáfora da eterna juventude e da redescoberta interior.

A paisagem torna-se verdejante e alegre, trazendo uma sensação nova de afirmação, após os dias difíceis de mau tempo que Portugal viveu recentemente.

As temperaturas amenas e o aumento da luz solar tornam os dias perfeitos para atividades ao ar livre.

Olhamos em cada nascente, os nossos dias de meninos correndo pelos campos em busca duma flor que se abre em cores tão suaves e aromas tão intensos que os sentidos se perdem num caos maravilhoso.

Nesta Primavera vamos conhecer melhor o Concelho de Caldas da Rainha.

Viajantes nos caminhos das Franças e Araganças calcorreamos as terras alheias, mas caso espantoso, raro é conhecermos os recessos fragosos dos nossos montes, escutando as melopeias das ribeiras que saltando de fraga em fraga alcançam o mar imenso fronteira de um Concelho incrível, belo como os mais belos, em Portugal.

Rever na Primavera o que vimos no Verão, rever de dia o que já foi visto de noite, rever o Sol onde antes a chuva caía, rever er a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava.

É preciso recomeçar a viagem que é também o pretexto para refletir sobre uma época de tantas indignidades e até ignomínias, onde é sempre preciso recomeçar.

Em Santa Catarina vamos subir ao Monte do Castelo, e na Foz do Arelho passeamos as margens da maravilhosa Lagoa.

Em Salir do Porto Visitamos a Ermida de Santa Ana der onde colhemos um dos mais majestosos cenários da Região.

Em A dos Francos e no Landal (Santa Susana) levamos a família a merendar nos magníficos e acolhedores parques de Merendas.

Visitamos a Mata Nacional das Mestras ( Carvalhal Benfeito e Santa Catarina) 84 hectares de do primitivo manto florestal de Portugal, sobretudo povoado por quercus.

Nos Vidais procuramos os fosseis das árvores petrificadas na Ribeira de Castros.

Em Alvorninha passeamos pelos caminhos da barragem e visitados Almofala um antigo acampamento Árabe.

Em Santo Onofre e serra do Bouro no Miradouro da Arrinhada, contemplamos as berlengas e do outro la do Atlântico acenamos aos nossos imigrantes na s Américas.

Na área urbana o maravilhoso parque D. Carlos I.

São apenas sugestões para viver a Maravilhosa Primavera em Caldas da Rainha.

Vamos abrir um parêntesis para a vida quotidiana das populações, o seu olhar perspicaz e finamente escrutinador.

Viver a Primavera como se fora a primeira vez, ficamos admirados perante a sua exuberância, lembrando em cada amanhecer a mesma apetência, o mesmo espanto, a mesma emoção.