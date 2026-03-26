Espetáculo no CCC

No espetáculo de dia 20/03/2026 os espectadores que compraram bilhetes para as duas primeiras filas da plateia( os bilhetes mais caros) foram enviados para o espaço entra a ultima fila e a parede do CCC, onde foram colocadas cadeiras que deviam estar num armazém(Cadeiras tipo Taska) sem qualquer segurança pois não estavam fixas, levantando questões de seguranças para os espectadores pois não podiam utilizar o corredor em casa de incendio ou outro acidente, prejudicando os espectadores que ficaram mais baixos que os utilizadores da ultima fila da plateia, e sem condições de som , quando pagaram um bilhete mais caro e foram os mais prejudicados isto na presença do Sr, Diretor do CCC, do Sr. presidente da Camara de Caldas da Rainha, e do Sr presidente da Junta de freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, encontrando-se em amena cavaqueira e sorridentes sem ter qualquer sentido de responsabilidade pelo que estava a acontecer, virem pedir desculpa e propor um situação alternativa como manda a lei.

Hernâni de Sousa

N.R.: Gazeta das Caldas contatou o CCC, que enviou a seguinte resposta:

Caro senhor Hernâni Sousa,

Em resposta ao seu email, cumpre-me mais uma vez pedir desculpas pelo incómodo, pelo transtorno causado no dia do espetáculo LAR DOCE LAR. Tendo havido uma avaria nas 3 filas da frente, e na impossibilidade da sua reparação em tempo útil, tive o cuidado, eu próprio, na entrada para o espetáculo, de falar com todas as pessoas portadoras de bilhetes para essas filas e explicar-lhes o sucedido. Pedindo desculpas pelo incidente, e que iriam ser encaminhadas para outros lugares criados de recurso. Para compensar, ou pelo menos para que houvesse da nossa parte um gesto de generosidade pelo sucedido, entreguei pessoalmente a cada um dos espetadores nesta situação, um voucher para poder assistir gratuitamente a um espetáculo à escolha, até final do ano.

Em face de um problema imediato, foi a forma que encontrámos para encarar uma situação imprevista. Registei a compreensão de todas as pessoas com quem falei e não me chegaram ecos de descontentamento.

No entanto, reitero as minhas desculpas pelo incómodo, perante uma situação que nos ultrapassa.

Mário Branquinho, Diretor Geral do CCC