Política Assembleia Intermunicipal aprova orçamento de 28,7 milhões para este ano Por Fátima Ferreira - 26 de Fevereiro, 2026 0 12 FacebookTwitterPinterestWhatsApp O orçamento da Oeste CIM foi aprovado na reunião de 19 de fevereiro Transportes e comunicações representam 61% do valor total para 2026 Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -