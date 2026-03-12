Quinta-feira, 12 _ Março _ 2026, 7:44
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
Início Sociedade 6,9 milhões para eletrificação de troço entre Caldas e Louriçal

6,9 milhões para eletrificação de troço entre Caldas e Louriçal

Por
Fátima Ferreira
-
0
3
O Governo autorizou a reprogramação dos encargos com a modernização da Linha do Oeste a norte das Caldas

Portaria autoriza Infraestruturas de Portugal a proceder à reprogramação de encargos

Loading

Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas.
Se já for assinante, inicie sessão no nosso site.
Se ainda não é assinante,
aproveite a Campanha do Centenário
Assinar a Gazeta
* com as condições especiais da Campanha do Centenário
- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.