Caldas da Rainha: Jovem de 20 anos detido por violência doméstica contra a avó

Suspeito agredia, ameaçava e extorquia a vítima de 64 anos. Tribunal determinou medida de afastamento com recurso a dispositivo de alerta

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no passado dia 8 de março, um homem de 20 anos por suspeita de violência doméstica contra a avó, de 64 anos, nas Caldas da Rainha. A detenção ocorreu fora de flagrante delito, em cumprimento de mandado emitido na sequência de uma investigação da Esquadra de Investigação Criminal local.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de afastamento e proibição de contactos com a vítima, com recurso a um dispositivo de alerta.

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De acordo com o Comando Distrital de Leiria da PSP, o jovem residia com a avó há cerca de três meses e adotava um comportamento “agressivo e intimidatório”. As autoridades apuraram que o suspeito empurrou a vítima contra uma parede da habitação e proferiu ameaças à sua integridade física, incluindo ameaças de morte. O detido exercia ainda pressão económica e patrimonial e destruía mobiliário no interior da residência. A PSP indica que a violência física e psicológica se estendia ao espaço público, onde a mulher era alvo de humilhação.

O detido encontrava-se a viver com a avó desde o final de 2025, altura em que abandonou Lisboa, onde residia com outro familiar. A polícia revelou que o suspeito sofre de uma patologia do foro mental e abandonou o acompanhamento clínico. A vítima, à qual foi agora atribuído o estatuto de vítima especialmente vulnerável, já havia procurado ajuda no final de 2025 para tentar garantir acompanhamento psicológico para o neto.