Protocolo leva música à maternidade do Hospital das Caldas da Rainha

Parceria entre a ULS do Oeste e a APMHIS prevê sessões musicais semanais durante o ano de 2026 para utentes de Ginecologia e Obstetrícia.

A Unidade Local de Saúde do Oeste (ULS do Oeste) e a Associação Portuguesa de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade (APMHIS) assinaram um protocolo para implementar intervenções musicais no Hospital de Caldas da Rainha. A medida destina-se aos serviços de Ginecologia, Obstetrícia e Preparação para o Parto.

A iniciativa integra o projeto ‘Delfim 2026’, desenvolvido no contexto do 20.º aniversário da APMHIS. A associação compromete-se a assegurar sessões semanais conduzidas por um músico habilitado, com duração entre uma hora e meia e duas horas, durante um período máximo de 40 semanas. O hospital garante as condições físicas e operacionais para a realização das atividades junto de utentes e profissionais.

- publicidade -

O objetivo da parceria consiste em promover o bem-estar emocional das grávidas, puérperas e recém-nascidos, inserindo a presença de música ao vivo na rotina clínica, informou a ULS do Oeste. As instituições pretendem aliar a vertente artística à prestação de cuidados de saúde, focando a intervenção na saúde materna pré e pós-natal.

A execução da totalidade do programa encontra-se dependente do financiamento angariado.