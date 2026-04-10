Némanus e Paulo de Carvalho animam Festas da Cidade

Programa comemorativo inclui ainda a atuação da Orquestra Ligeira do Exército, com conceitos a 13, 14 e 15 de maio

O Município das Caldas da Rainha anunciou o cartaz dos concertos das Festas da Cidade, que se realizam entre os dias 13 e 15 de maio. Os eventos terão lugar no Centro Cultural e de Congressos (CCC) e na Praça 25 de Abril, com entrada gratuita.

O programa musical tem início a 13 de maio, às 21h30, no CCC, com a atuação da Orquestra Ligeira do Exército (OLE). No dia 14 de maio, os concertos incluem artistas naturais da região. A programação inicia-se com a atuação de Guilherme Sedas e do trio Os Arame Farpado, seguida da apresentação da dupla Némanus, que assinala 26 anos de carreira. A noite de 14 de maio termina com um espetáculo piromusical e multimédia.

- publicidade -

A 15 de maio, feriado municipal, decorre o concerto de Paulo de Carvalho acompanhado pela Banda Comércio e Indústria, num espetáculo integrado no seu último ano de carreira. O programa oficial contempla ainda a Cerimónia de Entrega de Medalhas Municipais de Honra, de Mérito e de Dedicação Pública, juntamente com outros momentos solenes.