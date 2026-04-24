Câmara das Caldas reforça apoio à criação da Universidade de Leiria e Oeste

O presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Vítor Marques, veio manifestar o seu “veemente apoio à criação da Universidade de Leiria e Oeste, em resposta aos pareceres desfavoráveis emitidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas

(CRUP) e pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP)”.

O autarca nota que “a criação da Universidade de Leiria e Oeste é um desígnio estratégico e fundamental para o desenvolvimento da nossa região”, afirma Vítor Marques. “Não podemos permitir que a visão de futuro e o progresso do Ensino Superior no Oeste sejam travados por avaliações que, como o próprio Presidente do Politécnico de Leiria, Carlos Rabadão, já referiu, são injustas e não consideram o impacto positivo que esta transformação trará para a região e para o país.”

Vítor Marques acrescenta que acredita que “esta universidade será um pilar essencial para o futuro do Oeste e um motor de desenvolvimento para as Caldas da Rainha”, notando que a existência de uma instituição de ensino superior universitário potencia a investigação, inovação e criação de valor, contribuindo ainda para a fixação de jovens qualificados e para o dinamismo económico da região.

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Em comunicado, a autarquia realça que “os pareceres do CRUP e CCISP criticam a alteração da natureza das instituições antes de aprovado o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), considerando-a uma “aprovação casuística” e uma “incoerência”. No entanto, o presidente Carlos Rabadão defende que a proposta de transformação do Politécnico de Leiria em Universidade não é “ad hoc”, superando os requisitos exigidos pelo Regimento Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) e que o processo tem mais de um ano”.