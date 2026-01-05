Gripe das Aves coloca vários concelhos em alerta

Focos da infeção detetados em explorações de Torres Vedras colocam restrições em muitas freguesias oestinas

Várias freguesias dos concelhos do Bombarral, Cadaval, Alenquer e Lourinhã estão sob medidas de restrição sanitária devido aos focos da Gripe das Aves detetados nas últimas semanas em oito explorações no concelho de Torres Vedras. Um edital da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) determina a criação de zonas de proteção e vigilância centrados nos estabelecimentos onde foram detetados os focos, com raios de 3 e 10 quilómetros, respetivamente. Em causa está o vírus da gripe aviária de alta patogenicidade, sendo a maioria do subtipo H5N1. Nos focos detetados em aves selvagens não são estabelecidas zonas de restrição.

Nas zonas de proteção e vigilância é proibida a circulação de aves a partir de estabelecimentos aí localizados, o repovoamento de aves de espécies cinegéticas, feiras, mercados e exposições e a circulação de carne fresca a partir de matadouros ou estabelecimentos de manipulação de caça. É igualmente proibida a circulação de ovos para consumo humano e de subprodutos de animais obtidos de aves detidas a partir de estabelecimentos localizados nestas zonas. Desde o início do ano confirmaram-se em Portugal mais de meia centena de focos de infeção em aves de capoeira e aves em cativeiro, incluindo explorações comerciais, metade dos quais em aves selvagens.

Consoante a data do registo do foco da doença, o prazo das medidas restritivas varia de freguesia para freguesia, pelo que o mapa tem calendários diferenciados. Até dia 11 estão sob vigilância os concelhos da Lourinhã (Vimeiro, Miragaia/Marteleira, Santa Bárbara, Reguengo Grande e Moita dos Ferreiros), Cadaval (Cadaval/Pero Moniz), Alenquer (Vila Verde dos Francos, Ventosa, Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha), Bombarral (Roliça, Carvalhal e Bombarral/Vale Covo) e Torres Vedras (A-dos-Cunhados/Maceira, Campelos/Outeiro da Cabeça, Carvoeira/Carmões e Ramalhal). Até dia 6 apenas a freguesia do Vilar (Cadaval). E até dia 4 as restrições aplicam-se aos concelhos da Lourinhã (Ribamar) e Torres Vedras (Ventosa, Turcifal, Silveira, São Pedro da Cadeira, Santa Maria, São Pedro e Matacães, Ponte de Rol). A diretora-geral da DGAV, Susana Guedes Pombo, solicita “a todas as autoridades veterinárias, policiais e administrativas que fiscalizem o integral e rigoroso cumprimento” do edital por si assinado. A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.