Sociedade

Pais Natal Motards foram ao Hospital no dia 24

Não é uma novidade, mas cumpriu-se este ano a tradição com a visita dos Pais Natal Motards, do Grupo Motard São Rafael, aos serviços de Pediatria e Obstetrícia do Hospital das Caldas na manhã do dia 24 de dezembro.

Os motards levaram presentes, mas sobretudo a sua animação, despertando sorrisos às crianças internadas nesta época, mas também aos familiares e àqueles que foram de urgência à unidade hospitalar, bem como grávidas e recém-mamãs. Esta ação marcou o final da campanha deste ano dos Pais Natais Motards, com três cortejos, a entrega de brinquedos e bens essenciais às crianças nos Centros de Acolhimento Temporários e a famílias carenciadas.

