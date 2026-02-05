Homem preso por tráfico de droga em Alvorninha

A GNR deteve em flagrante um homem de 42 anos, em Alvorninha, por tráfico de droga. “No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de dois meses, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, um domiciliário e outro em veículo, culminando na detenção do suspeito”, explica a força militar, esclarecendo que foram apreendidos 5 340 euros em numerário, uma espingarda calibre .22, uma besta equipada com mira telescópica, 122 munições de diversos calibres, quatro virotões (flexas), três cartuchos de diversos calibres, 2 682 doses de cocaína, 886 doses de canábis, duas balanças digitais e 100 sacos herméticos utilizados para acondicionamento de estupefaciente.

“Ao detido, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva”, informou a GNR.