Incêndio consumiu armazém na Usseira Por Isaque Vicente - 26 de Fevereiro, 2026 Alerta foi dado pelas 14h00 e estiveram no local mais de 120 operacionais apoiados por meia centena de veículos Autarquia ajuda empresa a reerguer-se