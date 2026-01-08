Memórias da família Soares nas Caldas e na Foz do Arelho

Desde a frequência sazonal da família na freguesia da Foz do Arelho nos anos 30 do século passado, à presença da estância de férias para os alunos do Colégio Moderno durante as décadas de 40 e 50 do século XX, a figura de Mário Soares e sua família estão fortemente associadas ao concelho das Caldas da Rainha. Mário Soares realizou os primeiros exames escolares nas Caldas, quando aqui viveu em casa da família Freitas por o pai estar preso nos Açores. Regressaria às Caldas em lazer, mas também nas suas funções oficiais enquanto Presidente da República.

Os seus filhos, João e Isabel Soares, recordam, numa conversa com Jacinto Gameiro, advogado e amigo da família, no âmbito das Comemorações do Centenário da Gazeta das Caldas, as suas memórias das Caldas da Rainha e da região, mais particularmente a Foz do Arelho, onde passaram as suas férias de infância, bem como a proximidade à família Maldonado Freitas. O testemunho é feito na primeira pessoa.



