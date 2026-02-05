Óbidos cria Zona de Concentração e Apoio à População

O município de Óbidos ativou “uma Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP)”, estando “preparado para responder, de forma adequada e atempada, a eventuais necessidades que possam surgir”.

A autarquia informou que “o Pavilhão Municipal encontra-se devidamente organizado e equipado, garantindo condições de segurança, conforto e acompanhamento à população, caso venha a ser necessário” e que o município “está a acompanhar a evolução da situação de forma permanente, responsável e articulada com as entidades competentes”, garantindo ainda que, “caso se verifique qualquer alteração, a população será prontamente informada através dos canais oficiais do município”.

O município agradece “a serenidade e o espírito de solidariedade demonstrados” e agradecendo “de forma sincera, todas as manifestações de solidariedade demonstradas, pela população, esclarece que “contrariamente a informações que têm circulado, o município não está a receber produtos de higiene e alimentares” na referida ZCAP.