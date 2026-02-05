Quinta-feira, 5 _ Fevereiro _ 2026, 17:12
Sociedade
Cinco escolas e jardim de infância das Caldas fechados na sexta-feira
Sociedade

Cinco escolas e jardim de infância das Caldas fechados na sexta-feira

Cinco escolas do concelho das Caldas da Rainha vão estar encerradas na sexta-feira devido ao mau tempo que obrigou ao fecho de estradas em várias freguesias.

De acordo com a informação disponibilizada pelo município das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, na sexta-feira estarão encerradas as Escolas Básica e Jardim de Infância de A-dos-Francos, Alvorninha e Carvalhal Benfeito

Em Santa Catarina estará fechada a escola básica, mas manter-se-á aberto o jardim de infância.

No concelho estará também encerrada a escola básica de Relvas.

A decisão foi anunciada após uma reunião entre o executivo municipal, os presidentes das Juntas de Freguesia e a Direção do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

*com agência Lusa

Redação
Redação

