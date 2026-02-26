Sociedade Pessoa com mobilidade reduzida obrigada a urinar para balde Por Isaque Vicente - 26 de Fevereiro, 2026 0 11 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Coletividade caldense tinha nos planos a colocação de um elevador, que nunca chegou a acontecer Pimpões têm casa de banho adaptada, mas só está acessível através de umas escadas Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -