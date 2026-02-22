- publicidade -
João Almeida fechou Volta ao Algarve no pódio

O ciclista caldense João Almeida concluiu hoje a 52ª edição da Volta ao Algarve, fechando a prova no terceiro lugar da geral.

João Almeida, que corre pela UAE Emirates XRG Sprint, já entrou em 3º para a derradeira etapa (44 segundos atrás do camisola amarela, Ayuso, e a 37 do segundo, Seixas) e foi mesmo o principal agitador do dia, procurando sempre a vitória. Só que o espanhol Juan Ayuso, que se transferiu da UAE Emirates para a Lidl-Trek, foi mais forte, celebrando a vitória na etapa e na geral. Em segundo na geral ficou Paul Seixas, da Decathlon.

A última etapa, recorde-se, tinha duas subidas ao Alto do Malhão.

A montanha foi conquistada por Tomás Contte, argentino da Aviludo Louletano, com a camisola dos pontos a seguir para o francês Paul Magnier, da Soudal Quickstep, que venceu duas etapas ao sprint. Paul Seixas foi o vencedor da juventude.

O salirense António Morgado, que era segundo na juventude e 13º na geral à partida para este último dia, não alinhou.

