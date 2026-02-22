- publicidade -
Incêndio em armazéns de fruta na Usseira

Um incêndio deflagrou esta tarde num armazém de fruta, nos Casais da Capeleira, freguesia da Usseira (Óbidos). Neste momento estão no local cerca de 120 operacionais a combater as chamas, com o auxílio de 43 meios terrestres.

O alerta para esta ocorrência foi dado por volta das 14h01 e, segundo o comandante sub-regional do Oeste, Carlos Silva, quando os meios chegaram ao local, grande parte do armazém já estava tomada pelo incêndio. “Não havia condições para fazer o combate no interior”, pelo que as chamas foram combatidas através do exterior.

Uma das grandes preocupações foi proteger a zona envolvente, com habitações e outros armazéns próximos, enquanto se tenta extinguir o incêndio.

Segundo o comandante Carlos Silva, o perigo de as chamas alastrarem a outros edifícios é atualmente “muito reduzido”, mas os operacionais no terreno enfrentam ainda “muitas horas de trabalho”.

