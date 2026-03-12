Pimpões destacam-se no Torneio Especialista

Equipa caldense registou um segundo lugar coletivo nos Cadetes e quatro vitórias no Torneio Especialista

Os Pimpões encerraram o mês de fevereiro com múltiplos pódios, o segundo lugar por equipas no escalão de cadetes e um total de 64 recordes pessoais alcançados em quatro competições de natação realizadas em Lisboa, Pombal e Coimbra. O calendário desportivo incluiu a presença no Arena Lisbon International Meeting, no Torneio Especialista e em dois torneios na cidade de Pombal.

No Torneio Especialista em Coimbra, a equipa arrecadou quatro primeiros lugares. Mikhael Onutskyy venceu a prova de Costas na categoria Júnior, Santiago Parreira triunfou na prova de Crol no mesmo escalão, Guilherme Rebelo obteve a primeira posição em Mariposa como Juvenil e Rodrigo Coutinho venceu em Mariposa entre os Juniores. O certame contou com 170 atletas inscritos. Ainda em Coimbra, a formação caldense registou quatro segundas posições, com o desempenho dos nadadores Hugo Santos (Bruços, Júnior), Débora Inácio (Costas, Juvenil), Maria Vala (Estilos, Juvenil) e Guilherme Cabral (Estilos, Juvenil). A nadadora sénior Inês Piño encerrou a participação ao classificar-se no terceiro posto na especialidade de Crol.

A nível internacional, os Pimpões participaram no Arena Lisbon International Meeting, no Complexo de Piscinas do Jamor. O torneio englobou 769 atletas provenientes de 86 clubes, incluindo 19 formações estrangeiras. Os doze representantes dos Pimpões (Gil Lemos, Guilherme Cabral, Guilherme Rebelo, Hugo Santos, Inês Piño, José Marques, Maria Vala, Mikhael Onutskyy, Pedro Silva, Rodrigo Coutinho, Santiago Parreira e Vasco Lemos) alcançaram o apuramento direto para três finais e somaram 10 recordes pessoais no decurso da competição.

No dia 28 de fevereiro, no Torneio Cidade de Pombal para o escalão de Cadetes, a comitiva caldense, composta por 20 atletas (oito masculinos e doze femininos), garantiu a segunda posição na classificação coletiva. A prova, disputada em piscina curta de 25 metros, reuniu 132 nadadores de 11 clubes. Nesta deslocação, o grupo da SIR “Os Pimpões” estabeleceu 34 novos recordes pessoais.

No mesmo local, Os Pimpões particxiparam no 12.º Torneio Cidade de Pombal, direcionado aos escalões de Infantis e Absolutos, que registou a inscrição de 157 desportistas de 12 equipas. O emblema caldense marcou presença com nove nadadores: Maria Albuquerque, Tomás Albuquerque, Iara Camacho, Roberto Canas, Diana Carlos, Mafalda Quaresma, Tomás Rocha, Tiago Rolinho e João Tempero. Neste evento, a equipa assegurou a obtenção de mais 20 recordes pessoais, concluindo o ciclo de provas mensais.