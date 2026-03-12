Desporto Torneio da Mulher apoiou a Liga Portuguesa Contra o Cancro Por Joel Ribeiro - 12 de Março, 2026 0 12 FacebookXPinterestWhatsApp Sofia Coito, aluna que organizou o evento, com os representantes do Grupo de Apoio das Caldas da Rainha da Liga Portuguesa Conta o Cancro Iniciativa solidária foi a PAP da finalista de Desporto Sofia Coito e mobilizou cerca de 80 atletas Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -