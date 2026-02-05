Desporto Sub-16 femininas dos Pimpões apuradas para o Nacional Por Joel Ribeiro - 5 de Fevereiro, 2026 0 4 FacebookTwitterPinterestWhatsApp A equipa caldense está na fase Nacional Caldenses arrancam a competição este fim de semana na Covilhã, contra o Estrela do Zêzere Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -