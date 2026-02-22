Investimento de 40 milhões de euros para requalificar Parque de Campismo de Peniche começa em março

A empresa Ohai Resorts vai iniciar, no dia 4 de março, as obras de requalificação do Parque de Campismo de Peniche, num investimento de 40 milhões de euros, após a concessão do espaço, anunciou o presidente da câmara.

Em reunião pública de câmara, Filipe Matos Sales disse que a empresa concessionária vai iniciar, em 04 de março, “os trabalhos de demolição e de construção no parque de campismo, um investimento de 40 milhões de euros”.

Segundo o autarca, trata-se de um “investimento estruturante para o concelho, que responde a uma necessidade há muito identificada para o território e para a valorização da entrada urbana da cidade”.

Câmara e promotor reuniram-se no sentido de vir a efetuar melhoramentos na Avenida Monsenhor Bastos, na entrada da cidade, em frente ao parque de campismo.

O projeto visa também contribuir para o desenvolvimento turístico, económico e urbano do concelho, alinhando-se com as prioridades de qualificação da oferta turística portuguesa, valorização sustentável do território e reforço da competitividade externa de Portugal enquanto destino de excelência.

Em 2022, os mais de mil utentes saíram do parque e este foi encerrado para obras.

Nesse ano, a câmara municipal concessionou, por 25 anos, o parque municipal de campismo e caravanismo à empresa Vale Paraíso Empreendimentos Turísticos, única concorrente ao concurso, gestora da marca Ohai Outdoor Resorts e concessionária de outro parque na Nazaré.

A concessionária paga por ano à autarquia do distrito de Leiria 750 mil euros, divididos por quatro prestações.

O município decidiu concessionar o parque a privados por não conseguir efetuar melhorias, calculadas em 4,5 milhões de euros, depois de problemas que levaram a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica a encerrá-lo há vários anos, de forma temporária.

*com agência Lusa