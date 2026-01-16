Algumas razões para o voto em António Filipe, pela sua mandatária no concelho de Caldas da Rainha, Margarida Taveira

António Filipe é o mais bem preparado de todos os candidatos para exercer o mandato, zelando pela obrigação primeira de um Presidente da República: cumprir e fazer cumprir a Constituição de Abril.

Profundo conhecedor das suas normas e do que implicam, António Filipe é uma personalidade prestigiada e respeitada pelas suas qualidades políticas e humanas, pelo relevante trabalho parlamentar desenvolvido ao longo de 35 anos, por um percurso sempre ligado à vida de quem trabalha, numa luta incansável pelos direitos sociais – trabalho digno com valorização de salários, reformas e pensões, saúde, educação, habitação, cultura, justiça, equilíbrio ambiental – e numa perspectiva fundamental: a Paz, no respeito pelos princípios da Soberania dos Povos e nações, e da não ingerência.

António Filipe é também o candidato indispensável da Esquerda, o único comprometido com a defesa e o cumprimento da Constitução da República Portuguesa. O candidato que não vacila nem desiste, posicionada ao arrepio do consenso neoliberal e que, por isso não necessita de reticências adjectivadas (“moderada”, “responsável” e etc.), porque se bate por um país melhor, onde a juventude possa gozar um futuro que valha a pena, todos, democratas e patriotas, numa causa comum com democracia cidadã e alegria partilhada.

António Filipe, eis o candidato da Esquerda “sem mas nem meio mas…”!

O nosso candidato!