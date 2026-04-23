O Mundo Nunca Enfrentou Tantas Ameaças

António Marques

Técnico de Turismo

Comemorámos ontem (22 de Abril) o dia Mundial da Terra e a realidade é que o nosso Mundo, nunca esteve tão ameaçado.

Isso tem efeitos directos na desconfiança dos povos em relação aos seus Governos, na falta de cooperação entre os Países, na corrida aos armamentos e no proteccionismo que asfixia o multilateralismo e a entreajuda, criando bolsas de pobreza.

Tudo isto é ditado pela falha Ética do “Egoísmo Exacerbado”, que impede os Caminhos da Solidariedade entre os Povos, apostando numa via de força e de destruição.

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A Paz e o respeito pelos direitos humanos estão a faltar, e hoje pelo menos 96 Países estão envolvidos directa ou indirectamente em conflitos armados com graves consequências para milhares de vítimas inocentes.

Receio que o nosso mundo se esteja a arrastar para quatro conjuntos diferentes de regras económicas, comerciais, financeiras e tecnológicas e duas abordagens divergentes no desenvolvimento da inteligência artificial, sublinhando duas estratégias militares e geopolíticas.

A nível das alterações climáticas, muitos dos apelos já conhecidos, como a transição para energias renováveis, redução da utilização dos combustíveis fósseis e carvão, tem tido pouco eco.

Em relação ao aquecimento global a administração Trump, com o seu negacionismo absurdo, anunciou seu plano de saída do Acordo de Paris, na sua ansia de desmantelar uma política climática e energética racional, ignorando os factos científicos e as análises económicas bem fundamentadas.

Por último, para as cerca de 11 mil milhões de pessoas que se estima deverem nascer até final do século, são necessários mecanismos para dar mais voz aos jovens, para garantir saúde e educação de qualidade e para dar mais poder àqueles que serão amanhã, os herdeiros do mundo de hoje.

O Mundo nunca esteve tão perigoso e entre outros factores refiro o Caos na Paz Mundial, as Alterações Climáticas, as

Desigualdades entre Ricos e Pobres e as Diferenças Tecnológicas entre os Países.

A divergência entre as grandes potências mundiais aumentou, prejudicando a gestão conjunta de crises.

Os esforços para reduzir os riscos futuros falharam, aumentando assim o perigo.

A capacidade global para lidar com ameaças está a diminuir, tornando o planeta mais vulnerável.

Neste cenário a instabilidade política e ambiental colocam o mundo num estado de alerta máximo.

Com os EUA, a China e a Federação Russa, a tornarem-se cada vez mais agressivos, adversários, nacionalistas e intolerantes, poderemos ser confrontados com a utilização de armas nucleares e isso é o abrir a porta para consequências imprevisíveis para o futuro da existência humana.

O fracasso dos líderes mundiais em enfrentar as maiores ameaças ao futuro da humanidade é lamentável, mas esse facto pode ainda ser revertido se todos reconsiderarem e fizerem um esforço positiva.