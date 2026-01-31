Câmara das Caldas aciona Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

A Câmara das Caldas da Rainha ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin e da Situação de Calamidade declarada pelo Governo.

Em comunicado, o município informa que a decisão produz efeitos retroativos às 00h00 do dia 28 de janeiro. Segundo a Câmara, a ativação do plano “visa garantir a coordenação máxima entre todas as entidades de socorro e segurança, para uma resposta mais rápida na reposição da normalidade e no apoio às populações afetadas”.

A autarquia apela à colaboração da população, sobretudo no que diz respeito ao reporte de danos. Quem tenha sofrido prejuízos em habitações, empresas ou infraestruturas, ou tenha identificado situações de perigo, deve, em primeiro lugar, garantir a própria segurança e manter a calma. De seguida, o município pede que as ocorrências sejam comunicadas diretamente à respetiva Junta de Freguesia, que estão ligadas ao Serviço Municipal de Proteção Civil através de uma plataforma digital, em tempo real, permitindo “o levantamento urgente de prejuízos”.

O Serviço Municipal de Proteção Civil está também a produzir um relatório diário da situação no concelho (SITREP), onde são registadas necessidades e ocorrências, informação que é remetida ao Comando Sub-regional de Proteção Civil, no âmbito do processo de reposição da normalidade.

A Câmara das Caldas da Rainha sublinha que esta articulação “é fundamental para que o levantamento seja rigoroso e os apoios previstos na Lei possam chegar a quem deles necessita o mais rapidamente possível”.

Entretanto, as autoridades reforçam o apelo para que sejam evitadas deslocações desnecessárias, sobretudo em zonas onde existam árvores ou estruturas instáveis, de forma a reduzir o risco para a população.