Kristin provocou “dezenas de desalojados” em Alcobaça

A passagem da depressão Kristin por Alcobaça provocou “dezenas de desalojados”, danos significativos em habitações, empresas e na rede elétrica, deixando 75% do concelho sem energia, revelou esta quinta-feira o vice-presidente da Câmara Municipal, Paulo Mateus.

“Temos dezenas de pessoas desalojadas que foram realojadas sobretudo em casas de familiares”, afirmou Paulo Mateus, responsável pela Proteção Civil municipal, explicando que a situação resulta de estragos provocados pelo mau tempo nas habitações.

O concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, é apontado como um dos mais afetados da região Oeste pela depressão. De acordo com o autarca, registaram-se vários feridos ligeiros e uma vítima com ferimentos de maior gravidade, ocorrência verificada num parque de campismo.

- publicidade -

O levantamento de danos ainda está a decorrer, mas um balanço preliminar indica que “75% do concelho está com falhas de eletricidade”. Devido aos constrangimentos no fornecimento de energia, estão a ser utilizados veículos para abastecer os reservatórios, numa medida destinada a evitar ruturas no abastecimento de água à população.

Também o tecido empresarial sofreu impactos. Segundo Paulo Mateus, há registo de estragos em instalações de empresas, aos quais se somam prejuízos associados à falta de eletricidade. “No geral das situações, os prejuízos são muito elevados”, sublinhou, sem ainda conseguir avançar uma estimativa concreta.

Na agricultura, os danos são igualmente expressivos. A “mancha florestal” do Estado e de privados, composta sobretudo por pinheiros, ficou “completamente destruída” em várias zonas, existindo ainda perdas relacionadas com danos em estruturas agrícolas e noutras culturas.

* Com agência Lusa