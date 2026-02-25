Futuro do turismo de surf em Peniche em debate na BTL

Conferência promovida pelo Centro de Alto Rendimento de Peniche analisa impacto económico e estratégia do setor na região

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Surf de Peniche promove a 26 de fevereiro uma conferência dedicada ao “Turismo Desportivo de Surfing”. O evento, que terá lugar na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), visa analisar o impacto económico e as perspetivas futuras de Peniche enquanto destino mundial da modalidade.

A sessão, agendada para as 12h00 no stand da OesteCIM, é coorganizada por esta entidade, pela Câmara de Peniche e pelo Peniche Surfing Clube. Sob o mote “Estratégia, Impacto e Futuro”, o debate reúne decisores políticos, representantes da indústria e investidores.

O painel de oradores inclui Filipe Sales, presidente da Câmara de Peniche, e Pedro Dias Ferreira, gestor de projeto da OesteCIM, que abordarão a estratégia territorial para a região. No setor da indústria do surf, Frederico Teixeira, da World Surf League (WSL) Europa, apresentará dados sobre o impacto do circuito mundial, enquanto José Farinha, consultor de marketing e ex-CEO da Rip Curl Portugal, analisará o investimento das marcas.

A discussão abrange ainda a inovação e o investimento privado, com a presença de Manuel Maria Vasconcelos e Marcelo Martins, representantes da Surfers Cove, um projeto focado em piscinas de ondas que está a ser construído no concelho de Óbidos. A perspetiva desportiva será assegurada por Bruno Amado, surfista da seleção nacional júnior. A moderação estará a cargo de Paulo Morais Ferreira, do CAR Peniche.

Segundo a organização, o objetivo central passa pela reflexão sobre a economia real gerada pelo surf. “Peniche consolidou-se como um palco mundial, mas o desafio agora é maximizar o legado destes eventos”, refere a nota da organização. Entre os temas em agenda encontram-se o efeito multiplicador na hotelaria e restauração, o combate à sazonalidade e a sustentabilidade do destino a longo prazo.