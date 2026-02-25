Praia D’El Rey eleito melhor resort de golfe em Portugal e integra top 10 europeu

O Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort, situado no concelho de Óbidos, foi distinguido como o melhor resort de golfe em Portugal na 10ª edição dos “Best Golf Resorts in Europe 2026”, da plataforma Leading Courses, e integra o top 10 europeu da categoria, ocupando a décima posição.

O resort obteve uma pontuação global de 9,13 valores, destacando-se especialmente na componente hoteleira, com 9,40 pontos, e na qualidade dos campos, que alcançou 8,50 valores. A oferta integra dois campos de golfe de 18 buracos, o Praia D’El Rey Golf Course, projetado por Cabell B. Robinson, e o West Cliffs Golf Links, idealizado por Cynthia Dye, totalizando 36 buracos com vistas sobre o Oceano Atlântico.

Estas características contribuem para consolidar o perfil do Praia D’El Rey como uma proposta integrada de golfe e alojamento de cinco estrelas, numa envolvência marcada pelas dunas naturais, vegetação nativa e horizonte oceânico, proporcionando uma experiência sensorial singular.

O ranking resulta da análise de milhares de avaliações verificadas de jogadores na plataforma Leading Courses, cruzadas com classificações reais de alojamento, garantindo, assim, uma avaliação rigorosa e representativa da qualidade do resort.

“Ser reconhecido como o resort número um em Portugal e integrar o top 10 europeu nos ‘Best Golf Resorts in Europe 2026’ é motivo de enorme orgulho para toda a equipa”, refere Gonçalo Costa, diretor de golfe do Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort. “Este resultado reflete a qualidade da experiência que proporcionamos em todas as áreas e tem um significado especial por resultar diretamente do feedback verificado dos jogadores. Saber que são os próprios hóspedes que nos colocam entre os melhores da Europa reforça o nosso compromisso com a melhoria contínua”, acrescentou.

Esta distinção sucede ainda ao prémio de “Portugal’s Best Golf Hotel 2025”, conquistado pelo resort nos World Golf Awards a finais de 2025.