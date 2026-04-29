Suspeitas de maus-tratos a idosos na zona Oeste proibidas de exercer atividade

O Tribunal de Leiria decidiu hoje proibir duas mulheres detidas por suspeitas de maus-tratos a idosos de exercer a atividade, após o encerramento do lar ilegal em Peniche a que estavam ligadas, disse fonte da GNR.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, as duas mulheres, de 27 e 51 anos, ficaram sujeitas às medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas e de exercício de atividades relacionadas com idosos, afirmou a mesma fonte da GNR à agência Lusa.

Ambas foram detidas na terça-feira em Óbidos por suspeitas de maus-tratos a idosos no âmbito de uma investigação iniciada em julho de 2025, quando um lar ilegal a que estavam ligadas foi encerrado em Peniche.

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Na altura três idosos foram retirados do local e encaminhados para familiares e instituições licenciadas.

No seguimento das diligências, os militares realizaram agora três buscas em residências e uma em veículo, na localidade de Olho Marinho, em Óbidos, no distrito de Leiria, tendo apreendido material informático e documentação “com elevada relevância probatória”, revelou a GNR em comunicado.

Os militares deram cumprimento a dois mandados de detenção. As suspeitas foram identificadas “pela sua ligação direta ao funcionamento” da estrutura e por “fortes indícios da prática do crime de maus-tratos a idosos”.

Foram ainda sinalizadas duas habitações onde se encontravam mais dois idosos, um dos quais foi encaminhado para internamento no hospital de Caldas da Rainha devido a ferimentos.

Face às condições verificadas, foi solicitada a intervenção imediata da Segurança Social e a situação está a ser avaliada por técnicos do Centro Distrital de Leiria para garantir o encaminhamento para respostas sociais adequadas.

As detidas já possuem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.

A operação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção, do Destacamento Territorial das Caldas da Rainha e de uma equipa de fiscalização da Segurança Social.

Lusa