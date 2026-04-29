Bicicletas furtadas em Óbidos foram recuperadas em Peniche

Velocípedes foram encontrados no interior de uma viatura acidentada em Peniche. Homem foi constituído arguido por furto

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Peniche, constituiu arguido um homem de 36 anos, no dia 26 de abril, pelo crime de furto. A ação ocorreu na sequência da recuperação de duas bicicletas elétricas que haviam sido furtadas no concelho de Óbidos.

A descoberta das bicicletas resultou da intervenção dos militares da GNR num acidente de viação em Peniche, no qual o condutor da viatura que embateu num veículo estacionado abandonou o local. Durante o registo da ocorrência, as autoridades inspecionaram o automóvel acidentado e encontraram os veículos de duas rodas. As averiguações confirmaram que as bicicletas tinham sido retiradas do interior de uma residência em Óbidos.

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As diligências policiais prosseguiram e permitiram localizar o suspeito na localidade de Casais Mestre Mendes, no concelho de Peniche. As bicicletas foram devolvidas ao proprietário. O suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes e condução sob o efeito do álcool. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peniche.