Vias encerradas em Óbidos

A Câmara de Óbidos informou que há várias vias encerradas no concelho. A autarquia solicita que a população “evite deslocações, utilize vias alternativas e siga as indicações das autoridades no local”.
No concelho estão encerradas as seguintes vias: Estrada Municipal 575, a Estrada da Luz, no sentido Óbidos, a EN8 junto à ponte, a Estrada da Estação desde a ponte, a Estrada de Óbidos para Arelho e Carregal, as estradas Carregal – Óbidos, Bairro – Óbidos, Trás-do-Outeiro – Óbidos e Óbidos – Casais Branco.