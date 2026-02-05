Quinta-feira, 5 _ Fevereiro _ 2026, 11:56
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
InícioSociedadeVias encerradas em Óbidos
Sociedade

Vias encerradas em Óbidos

Redação
Redação

-

107
0

A Câmara de Óbidos informou que há várias vias encerradas no concelho. A autarquia solicita que a população “evite deslocações, utilize vias alternativas e siga as indicações das autoridades no local”.

No concelho estão encerradas as seguintes vias: Estrada Municipal 575, a Estrada da Luz, no sentido Óbidos, a EN8 junto à ponte, a Estrada da Estação desde a ponte, a Estrada de Óbidos para Arelho e Carregal, as estradas Carregal – Óbidos, Bairro – Óbidos, Trás-do-Outeiro – Óbidos e Óbidos – Casais Branco.

Loading

Artigo anterior
Ténis: Sub-16 femininas do CT Caldas sagram-se campeãs regionais
Próximo artigo
Região Oeste com 22 deslocados e 12 desalojados
Redação
Redação

ARTIGOS RELACIONADOS

- Advertisment -

Edição #5629

Capa da Semana


VER CAPA


INICIAR SESSÃO

Acesso exclusivo a assinantes
© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.